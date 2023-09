Il Gs Bareggese piange il "Carluccio"

Il Gs Bareggese, società ciclistica di Bareggio, piange uno dei suoi pilastri nonché fondatore: Carlo Fagnani, detto "Carluccio". Aveva 88 anni.

Hanno scritto dalla società lunedì 11 settembre 2023:

"Questa è una giornata triste per il Gruppo Sportivo Bareggese. Questa notte ci ha lasciato il nostro Carlo Fagnani (Carluccio), amico, collaboratore e parte di questo gruppo sin dagli inizi dell'attività. Lo ricordiamo come un ottimo collaboratore, sempre disponibile e sorridente che non faceva mai mancare nulla ai corridori della nostra società".