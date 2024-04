Duecentoventi: questo è il numero magico, quello che racconta, ancora una volta, il grande cuore del Cbc Basketschool Corbetta, la società del vulcanico Andrea Annese che si è nuovamente prestata a realizzare un’iniziativa benefica che ha coinvolto letteralmente tutti i tesserati.

Il grande cuore del Cbc Corbetta

L’obiettivo era quello di donare delle scarpe destinate ad aiutare tutti i bambini e bambine che, tramite l’associazione Slums Dunk odv dei cestisti professionisti Bruno Cerella e Tommaso Marino, stanno scoprendo la pallacanestro in ogni angolo del pianeta.

Le parole del presidente Annese

«Sono estremamente contento dell'esito avuto dalla raccolta di scarpe usate destinate ad aiutare tutti quei bambini e bambine, ragazzi e ragazze che la onlus Slums Dunk odv degli amici Bruno Cerella e Tommaso Marino sostiene ormai in tutto il mondo con i loro progetti portati avanti in ben quattro continenti - commenta Andrea Annese - Tutte le famiglie del Cbc Basketschool Ted Corbetta hanno dimostrato grande cuore e solidarietà, grazie ai quali si è potuto ottenere un risultato simile. Solo poche settimane fa abbiamo postato e raccontato, sui nostri canali social, la premiazione che l’Olimpia Milano ci ha dedicato, durante una loro partita, per il nuovo record di presenze da noi stabilito all’interno del progetto che coinvolge le squadre dell’Armani Junior Program, sinonimo questo della grande passione trasmessa ai nostri tesserati. Ora con questo nuovo e inaspettato risultato abbiamo evidenziato la grandezza, il cuore e lo spirito di solidarietà che anima tutte le nostre famiglie. A loro, dunque, il nostro doveroso ringraziamento, ma permettetemi anche di ringraziare il presidente e amico Mauro Giani, che ha voluto aiutarmi in questa personale iniziativa allargandola anche sulla sua società di Oleggio. Nei prossimi giorni la onlus Slums Dunk verrà a ritirare oltre alle 220 paia di scarpe raccolte, anche i palloni che abbiamo voluto donare loro e già dalla settimana prossima tutto questo materiale sarà in viaggio, pronto a essere accolto dai grandi sorrisi di tutti quei bambini seguiti dall’associazione».

Buone notizie anche a livello di prima squadra in casa del Cbc Basketschool, con la Ted che ha chiuso la seconda fase del campionato di DR1 al secondo posto nel girone Bronze Ovest. Ora, dunque, la squadra proverà a giocarsi la permanenza in categoria con un tabellone playout sicuramente favorevole anche se per raggiungere il traguardo sperato servirà ancora qualche vittoria.