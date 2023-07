Il Golgi ringrazia Rotary per il contributo alla ricerca

Il Rotary club Abbazia di Morimondo dona un contacellule all’istituto Golgi Cenci di Abbiategrasso, fondamentale per lo sviluppo della ricerca.

Il grazie dell’Istituto

“Come direttore e direttore sanitario della Fondazione Golgi Cenci ringraziamo il Rotary Morimondo Abbazia per l’iniziativa a nostro favore che ha portato ad arricchire la dotazione strumentale del laboratorio di biologia con un nuovo e più efficiente contacellule, strumento indispensabile per garantire innovazione e maggiore accuratezza all’operato del laboratorio stesso”. A parlare così sono Antonio Guaita e Arcangelo Ceretti, che proprio in qualità di Direttore il primo e di Direttore Sanitario il secondo, hanno scritto una vibrante lettera di ringraziamento al Rc Morimondo Abbazia per il sostegno che da sempre dà all’Istituto Golgi-Cenci di Abbiategrasso ed in particolare per la donazione di un contacellule di ultima generazione alla sua Banca del Cervello.

Uno strumento fondamentale

“Lo strumento risulterà fondamentale per ridurre drasticamente i tempi necessari per il processamento dei campioni ematici derivanti dai vari follow-up dei nostri pazienti nell’ambito dei nostri progetti di ricerca – spiegano i due dirigenti -. Inoltre, sarà possibile sostituire una procedura che prima veniva eseguita manualmente con una automatizzata, garantendo velocità di esecuzione e riproducibilità sperimentale, aspetto cardine della buona ricerca. In ultimo, un ulteriore grado di innovazione sarà dato dalla capacità dello strumento di operare in fluorescenza e, quindi, di ottenere dei risultati accurati anche nell’ambito di set-up sperimentali che prevedono l’utilizzo di marcatori fluorescenti in grado di marcare specifiche componenti cellulari e/o molecole. Si tratta quindi di uno strumento versatile e trasversale che avremo modo di sfruttare a dovere e in modo efficace. Vogliamo anche sottolineare come siamo stati piacevolmente sorpresi non solo dalla efficienza organizzativa di un evento così complesso, ma anche dal clima amichevole e festoso con cui è stata organizzata la “Historica 9”. Questo ha senz’altro contribuito al successo anche economico dell’iniziativa ma ha anche dato a noi la possibilità di far meglio conoscere ai partecipanti la operatività del centro di ricerca sull’invecchiamento cerebrale della Fondazione”.

Il riferimento Historica 9, la tradizionale sfilata di auto d’epoca che costituisce il cavallo di battaglia del Rc Morimondo Abbazia, è in funzione del fatto che l’intero ricavato della manifestazione è stato appunto destinato all’acquisto del tomografo per cellule cerebrali che è stato poche settimane fa consegnato al Golgi. Lo stesso vale per la 10^ edizione della manifestazione, che come Memorial Ambrogio Locatelli si svolge il 10 settembre 2023 prossimo, da Morimondo al “Villaggio Crespi d’Adda”, una leggenda industriale.