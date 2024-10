IL CENTRO di Arese, uno degli shopping mall più visitati in Italia alle porte di Milano, in collaborazione con Grandi Vigne, l’etichetta dell’insegna Iper La grande i che riunisce vini di elevata qualità di piccoli produttori italiani, ospita la seconda tappa dell’evento enologico itinerante “Giro d’Italia in 100 vini”.

Il "Giro d'Italia in 100 vini" fa tappa a Il Centro di Arese

Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre, lo shopping mall accoglierà gli amanti del buon vino per accompagnarli in un viaggio multisensoriale con una selezione esclusiva di vini curata dai maestri di Grandi Vigne.

Situato presso l’area eventi della galleria al 1° piano dello shopping mall, l’evento sarà aperto tutti i giorni dalle 12:00 alle 21:00. I visitatori potranno acquistare al costo di 5 euro, un kit di degustazione che permetterà di assaporare i vini provenienti dalle diverse regioni d'Italia. Il kit, composto da un bicchiere di vetro, una sacca porta-bicchiere e un taccuino, potrà essere acquistato presso la Cassa Bicchieri dell’appuntamento dalle 12:00 alle 20:30.

L'incontro di degustazione del vino

Per coloro che desiderano approfondire la conoscenza delle etichette presentate presso IL CENTRO, quali il Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry, il Greco di Tufo, il Chianti Montespertoli (Riserva) e il Moscato d'Asti, sarà possibile partecipare a un incontro di degustazione, guidato dagli specialisti del marchio Grandi Vigne. Il percorso multisensoriale, si svolgerà ogni giorno alle ore 17:00 previa prenotazione e iscrizione, al costo di 10 €, online su eventi.iper.it/prenotazione_gv_ar.php

I titolari della Carta Vantaggi di Iper La grande i, inoltre, potranno beneficiare di uno sconto del 30%, valido dall’11 ottobre al 3 novembre, sull’acquisto di tutti i vini Grandi Vigne presso l’area eventi e l’ipermercato dello shopping mall.

Con “Giro d’Italia in 100 vini”, IL CENTRO di Arese riafferma il proprio impegno a offrire esperienze uniche ai propri visitatori, celebrando una tradizione vinicola che è parte integrante della cultura italiana.