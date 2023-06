Il Gioiellerie Sironi si presenta come nuovo socio del Rotary

Presentazione ufficiale agli altri membri del Gruppo Rotary di Castellanza e Legnano del neo socio Gianmarco Sironi, gioiellerie da generazioni.

Presentato il nuovo socio del Rotary

Si è svolta l’ultima conviviale per il nostro “Castellanza” prima del Passaggio delle Consegne, ormai prossimo, in cui il Presidente in carica Paolo Ponzelletti cederà il testimone all’Incoming Nicola Zeni. Il prossimo mercoledì 21 giugno celebreremo anche una tappa significativa per il nostro Club, ricorre infatti il 45esimo anniversario di fondazione.

Al termine della cena, Paolo ha ceduto la parola al neo socio Gianmarco Sironi, spillato durante la conviviale dello scorso 18 maggio. Gianmarco, trentenne, è il più giovane socio del “Castellanza” e si presenta al Club con tutta la sua freschezza e genuinità.

Già Luca Vezzaro lo aveva presentato in qualità di socio padrino, ma oggi attraverso le parole dello stesso Sironi, scopriamo meglio e più da vicino la personalità di questo giovane ma promettente esperto nel settore della gioielleria e gemmologia. Gianmarco Sironi è infatti un gioielliere e gemmologo con abilitazione per le pietre di colore. Rappresenta la quinta generazione di una storica famiglia di gioiellieri che opera sul territorio dal 1875.

La vita e il lavoro di Sironi

Il nostro Gianmarco si presenta partendo dal suo curriculum scolastico fino ad arrivare a tracciare i dettagli della sua professione nell’attività di famiglia specializzata nella vendita di prestigiosi brand dell’alta gioielleria, orologeria, pelletteria e argenteria. Gianmarco non è solo dedito al suo lavoro ma ha uno stretto legame con la città di Legnano e con il Palio cittadino (Priore della Nobile Contrada San Magno) per il quale dal nonno – fondatore del Palio – e dal padre, ha ereditato una sincera dedizione che, confessa, vorrebbe a sua volta trasmettere al figlio Alessandro, di un anno.

Gianmarco ama la musica che spazia dal rock a jazz ed è un grande sportivo, pratica diversi sport tra cui nuoto e scherma, ma la sua più grande passione ci svela essere la montagna, non quella accessibile e comoda, ma quella delle conquiste ottenute dopo una scalata in vetta, un’arrampicata e la conquista della salita praticando sci alpino.

Accolto da un caloroso applauso Gianmarco si dice onorato e grato per l’opportunità di essere membro del nostro Rotary che, sicuramente, avrà modo di conoscere e vivere in prima linea mettendo a disposizione le sue energia e desiderio di servizio.

Le parole di Luca Grimoldi

Ed ora la parola al socio Luca Grimoldi per raccontare brevemente la sua esperienza, in qualità di Segretario Distrettuale a fianco del Governatore del Distretto 2042 Davide Gallasso, nella trasferta a Melbourne in occasione della Convention Internazionale tenutasi lo scorso 27-31 maggio. Tra sessioni di gruppo, pre convention, location affascinanti e un’affluenza altissima di rotariani provenienti da tutto il mondo, si è potuto scoprire, interagire, ascoltare testimonianze come quella del premio Nobel per la pace Leymah Gbowee della Liberia, conoscere progetti di altri club, gruppi d’azione e partner nuovi. Insomma, riferisce Luca con grande entusiasmo, un’occasione unica per apprezzare la dimensione e la portata globale del Rotary e lasciarsi ispirare dalle differenti proposte, colte come stimoli per raggiungere sfide nuove e più complesse.

Grazie a Luca Grimoldi per questa testimonianza che ci ha fatto un po’ respirare questa ventata di internazionalità rotariana.

Un altro intervento, questa volta del socio Luca Roveda, per illustrare il 38esimo Campionato Internazionale di Ciclismo Rotariano del prossimo 1° luglio all’Autodromo di Monza per il quale tutti, soci e amici, sono invitati a partecipare. Un circuito veloce e pianeggiante che metterà in risalto le qualità di passisti e velocisti, ma darà spazio anche a coloro che vorranno partecipare senza alcun assillo competitivo. Le iscrizioni sono aperte sul sito rotarycyclingchampionship23.it. L’evento propone un ricco calendario di appuntamenti aperti anche a coloro che non gareggeranno (tutte le informazioni sono sulla pagina “Programma” del sito).

Un altro appuntamento rotariano per il quale sia il Presidente Paolo che Il socio Luca Grimoldi rinnovano l’importanza della numerosa partecipazione è il Congresso Distrettuale di sabato 24 giugno 2023 che si svolgerà presso U-Power Stadium di Monza.

Il Congresso è uno degli eventi più importanti dell’anno rotariano e accoglierà tutti i partecipanti sia per un momento formativo che per un programma d’intrattenimento ricco di proposte interessanti.

La serata volge al termine e viene chiusa dal Presidente con il consueto rintocco di campana.