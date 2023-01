Il Giardinone di Pero con i nuovi giochi inclusivi

Al Giardinone di Pero potranno ora giocare, in tutta tranquillità, anche i bambini con disabilità grazie ai nuovi giochi inclusivi.

Un nuovo Giardinone con giochi inclusivi

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite promuove lo sviluppo di una città sostenibile, anche attraverso una maggiore partecipazione alla vita di comunità di tutte le categorie di persone che la abitano. Accessibilità e inclusività sono quindi due temi centrali e la corretta valorizzazione delle aree verdi pubbliche è un’occasione preziosa per promuovere l’inclusione sociale e il benessere della comunità.

Per questo motivo, il Comune di Pero ha voluto partecipare al Bando di Regione Lombardia - Linea 1 Parchi gioco inclusivi. L’ammissione ha fatto sì che si potesse prevedere l’installazione di nuovi giochi inclusivi nell’area “Giardinone”, tra la S.S. 33 Sempione, via Alessandrini e via Maria Cristina. Il progetto è stato finanziato per un importo di 27.984 euro su 37.500 euro complessivi del quadro economico.

Il commento del sindaco Belotti

I lavori, avviati lo scorso 25 novembre, sono stati ultimati e ora il “Giardinone” dispone di un’area giochi inclusiva, accessibile e utilizzabile da una vasta gamma di bambini con diverse abilità.

Il sindaco Maria Rosa Belotti commenta: