Il futuro delle cure palliative al convegno dell’Hospice

Un importante convegno sul futuro delle cure palliative organizzato all’Annunciata di Abbiategrasso da Hospice Abbiategrasso con Uneba Lombardia e Federazione Cure Palliative. Venerdì, 25 ottobre 2024, una sala gremita, ha accolto un panel ricco di esperti del settore che si è alternato nel corso della giornata in sessioni istituzionali, workshop suddivisi per categorie professionali, momenti di restituzione e di scambio tra i principali attori delle cure palliative.

Ad introdurre la lunga giornata di confronto Silvano Lopez presidente di Hospice, Tania Piccione presidente della Federazione Cure Palliative, la senatrice vicepresidente Commissione Sanità Maria Cristina Cantù, il direttore della struttura di via dei Mille Luca Moroni, Luca Trama rappresentante di Uneba e il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai.

“Questo evento è il capitolo conclusivo degli eventi per festeggiare i 30 anni di attività di Hospice, un percorso ricco di grande soddisfazione e sfide – ha esordito Lopez nell’avviare i lavori del convegno - Tanto è stato fatto per l’assistenza alla persona normando e finanziando le cure palliative , ma c’è ancora tanto da fare, le sfide che ci aspettano sono molteplici su tutti i fronti e noi siamo qui per affrontarle e vincerle”.