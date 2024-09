Cena con ospite per la "Famiglia legnanese" che il 27 settembre 2024 ha visto la presenza del fotografo di Legnano Carlo Mari che da poco ha presentato il suo ultimo libro.

Il fotografo Carlo Mari a cena con la "Famiglia legnanese"

Il fotografo legnanese Carlo Mari ha presentato a Tokyo lo scorso 25 agosto il suo libro “Amerigo Vespucci the Atlantic Crossing” edito da Sarasvathi al Comandante della nave ed al suo equipaggio, ormeggiati a Villaggio Italia. Successivamente, presenzierà in Sardegna alla sua mostra tratta dal volume “Amerigo Vespucci the Atlantic Crossing” presso Oberon Gallery, San Pantaleo- Olbia, svoltasi in contemporanea alla Rolex Cup di Porto Cervo.

Il 27 è stato ospitato dalla "Famiglia legnanese" per una cena dove si è ritrovato a casa.