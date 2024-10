In occasione del suo 25° anniversario, l'associazione Il Filo di Arianna Famiglie Adottive APS organizza una tavola rotonda aperta alla cittadinanza per riflettere su come l'adozione viene raccontata e vissuta oggi.

Il Filo di Arianna compie 25 anni con una tavola rotonda sull'adozione

L'evento, che intende sensibilizzare il pubblico e promuovere un dialogo costruttivo sull'adozione, si terrà il 9 novembre 2024 alle ore 15:30 presso la sala cinematografica Ratti del Comune di Legnano.

Il convegno vedrà la partecipazione di diversi professionisti, figure chiave nel mondo dell’adozione, che condivideranno le loro esperienze e competenze. Tra i relatori:

Silvia Chiodini, assistente sociale presso il Centro Adozioni della ASST Rhodense – Il Cerchio, che rappresenterà i servizi sociali di Tutela Minori.

Renata Zuffi, insegnante ed esperta di strategie di inclusione scolastica.

Ornella Filippetto, professionista attiva da anni in un ente autorizzato per l'adozione internazionale.

Sara Anceschi, figlia adottiva e autrice del libro "Mamma, tu in che pancia sei nata?", in cui racconta la sua doppia esperienza di figlia adottiva e madre biologica.

A moderare la tavola rotonda sarà il giornalista Gianni Borsa.

Informare la cittadinanza

L'obiettivo di questo incontro è informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla realtà dell'adozione, una modalità speciale di diventare figli e genitori, e promuovere l'uso di parole e azioni più appropriate per sostenere il benessere e la crescita dei bambini che vengono da una storia di adozione.

Il Filo di Arianna è una associazione di famiglie adottive che da 25 anni realizza attività di formazione e accompagnamento delle famiglie adottive del territorio.

Per ulteriori informazioni: Associazione Il Filo di Arianna Famiglie Adottive APS

Email: associazione@filodiarianna.org

Tel: 328 1443610