Il Filo della solidarietà che unisce Inveruno all'Ucraina

Iniziativa di solidarietà a opera di diverse associazioni per l’orfanotrofio Dim Myloseria ("casa della misericordia") che si trova in Ucraina a Chortkiv, nella regione di Ternopoli.

Raccolta di materiali per gli orfani e le famiglie di Chortkiv

Le associazioni Obm ets di Milano, Amici di Denise di Cinisello Balsamo, Filo della solidarietà di Inveruno, e Cuori Uniti hanno raccolto diversi materiali non solo per l’orfanotrofio ma anche per le famiglie bisognose che abitano in quella zona dell’Ucraina. Nello specifico le signore del Filo della solidarietà hanno realizzato copertine, cappellini, sciarpe in lana per proteggere i bimbi dal freddo. I volontari di Cuori Uniti si sono occupati della raccolta di generi alimentari e della spedizione di tutto il materiale raccolto. Obm ha invece raccolto medicinali pediatrici, pannolini e materiale sanitario, mentre Amici di Denise ha raccolto giochi vari e panettoni così che anche quei bambini possano festeggiare il Natale.

La solidarietà non si ferma: chiunque può fare una donazione

Si possono fare donazioni all’iban IT74T0623032930000043918295 intestato ad Amici di Denise, causale: aiuti orfanotrofio Ucraina.