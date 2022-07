Il duo della dance Marvin-Prezioso alla Festa patronale di Arconate. Non ci sarà invece Gianfranco Randone degli Eiffel 65 poiché alle prese con un problema di salute.

Annullata la presenza di Randone degli Eiffel65 per problemi di salute

Nella serata di giovedì 28 luglio l’Amministrazione comunale di Arconate ha appreso che il cantante degli Eiffel65, Gianfranco Randone, è stato costretto ad annullare tutti i suoi impegni a causa di un non trascurabile problema di salute. All’artista vanno i più sinceri auguri di pronta guarigione, nella speranza di poterlo rivedere sulla scena molto presto. La Festa Patronale, però, non si ferma.

Sul palco ci saranno Marvin & Prezioso insieme ai conduttori di Discoradio

Ad esibirsi ad in Piazza Libertà ad Arconate, lunedì 1 agosto alle ore 21.45, saranno Marvin&Prezioso – storico duo della musica dance – assieme ai conduttori radiofonici del Disco Radio Party: Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. L’ingresso è gratuito.

Il commento dell'assessore Colombo

“Siamo molto dispiaciuti per gli Eiffel 65, ma abbiamo lavorato tutta la notte per mantenere la data e per confermare il concerto – dichiara l’assessore delegato ai Grandi Eventi, Francesco Colombo – Siamo felicissimi di annunciare che lunedì 1 agosto, sempre alle 21.45 in Piazza Libertà, si esibiranno Marvin & Andrea Prezioso. Un duo che ha fatto la storia della musica dance. Ospite speciale a sorpresa il Disco Radio Party con i conduttori radiofonici e i loro gadget. La festa, quindi, si farà!”.

Invariate tutte le indicazioni su parcheggi e accessi

Restano valide tutte le indicazioni sui parcheggi e sugli accessi all’area del concerto, previsti a partire dalle 19.30 in via Beata Vergine, Contrada Sant’Eusebio e via Roma. Il punto ristoro sarà attivo dalle 19.30.