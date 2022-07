Il cuore d'oro dei volontari dell'associazione 4F

I volontari dell'associazione 4F (Four F For Frends) si erano ripromessi di trovare un momento per consegnare il loro contributo alle associazioni che avevano scelto di sostenere in occasione della quarta edizione del Festival Custum Rock & Blues. E così hanno fatto.

Le donazione dell'associazione 4F

I volontari dell’associazione Four F For Friends domenica 24 luglio 2022 hanno pranzato alla Cappelletta di via Stignani ad Abbiategrasso insieme ad alcuni ragazzi e volontari del Melograno - Anffas, a una rappresentanza di Hospice e dell’associazione TMA di Mediglia attiva per la promozione di terapie in acqua a favore di bambini e ragazzi autistici.

E’ stata quella l’occasione per consegnare le loro donazioni (un assegno dal valore di 3000 euro a TMA, di 1000 ad Anffas e di altri 1000 euro al centro per le cure palliative di via dei Mille), ma anche per confrontarsi con le associazioni su progetti futuri e altre possibili collaborazioni.

Le parole del vicepresidente

A prendere la parola è stato il vicepresidente del gruppo Maurizio Fenaroli:

"Siamo un’associazione nata per sostenere bambini e ragazzi con patologie e disabilità. Quest’anno abbiamo voluto impegnarci a favore dell’associazione di Mediglia TMA che porta avanti progetti rivolti a ragazzi autistici, con percorsi in acqua e che vuole essere un sostegno importante anche per le loro famiglie. Abbiamo già offerto un contributo attraverso la realizzazione di calendari e ora, grazie al Custom Festival, promosso dalla nostra associazione l’11 e 12 giugno allo stadio Invernizzi, siamo felici di poter destinare il ricavato dell’evento a loro e di sostenere e aiutare anche gli amici di Anffas Il Melograno e del centro Hospice".

"Sono felice di questo traguardo"

Ha poi continuato:

"Non sono bravo con le parole, ma sono felice di condividere questo traguardo con un gruppo affiatato e motivato. Sono stati tanti i volontari ad essersi impegnati per la buona riuscita del Festival, e la loro presenza oggi, nonostante il caldo, non fa che confermare il senso di appartenenza e la voglia di stare insieme per fare del bene. Un grazie particolare va anche alle due associazioni con le quali collaboriamo Clown dottori di Vigevano e Ngf Nuovo Gruppo Fotografico. Grazie anche alle amiche Mondine (associazione culturale di Bereguardo) che hanno intrattenuto tutti i presenti con la loro straordinaria simpatia".