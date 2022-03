Il culto di Santa Gianna è arrivato anche in Cina

La visita speciale

E' giunta da Hong Kong la delegazione di religiosi in pellegrinaggio al santuario di Mesero per ricordare la Santa.

Sono giunti a Magenta da Hong Kong padre Filippo Shi e una delegazione di religiosi che vogliono portare in nel loro paese il culto di Santa Gianna Beretta Molla.

Una delegazione dal paese del Sol Levante

Continua a diffondersi nel mondo il culto di Santa Gianna Beretta Molla che in vita è stata moglie, madre e medico esemplare al servizio del prossimo e in particolare delle persone più fragili. A Magenta, nei giorni scorsi, è giunto dalla Cina padre Filippo Shi, sacerdote cinese della Compagnia di Gesù (come Papa Francesco), accompagnato da suor Bernadette e da Lucia Ping, studentessa universitaria che sta realizzando una tesi sul valore della vita e ha basato parte del suo studio sulla figura di Santa Gianna. È loro intenzione fare conoscere e diffondere il culto di Santa Gianna nella Diocesi di Hong Kong.

Le parole del parroco di Magenta

Don Filippo ha celebrato una funzione nella cappella della Santa a Mesero e ha approfittato per soggiornare qualche giorno nel territorio della Comunità Pastorale di Magenta per conoscere meglio la vita e la storia della Santa.