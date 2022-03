Il cornaredese Tommaso in prima serata su Rai Due

Spettacolo

Il giovane attore cornaredese di nuovo in tv con la seconda stagione della fiction "Volevo fare la Rockstar"

Il giovane attore cornaredese Tommaso De Tuddo, 16 anni, protagonista in prima serata su Rai Due.

La carriera di Tommaso

Prosegue la carriera da attore televisivo del giovane cornaredese Tommaso De Tuddo, oggi 16enne. Mercoledì 23, infatti, in prima serata su Rai Due andrà in onda «Volevo Fare la Rockstar 2», serie in cui Tommaso, il cui debutto televisivo avvenne a soli 10 anni, interpreta il personaggio di «Maurizietto».

In onda su Raidue

«Sono emozionato di vedere il lavoro svolto sul set più di un anno fa, girare le scene e poi vederle montate e ambientate è sicuramente altra cosa. Farò da spettatore di me stesso. Quando mi vedo in tv mi sembra tutto molto strano, in primis perché essendo passato tempo dalle riprese alla messa in onda, mi riconosco poco oltre ad avere un effetto quasi sorpreso sulla mia interpretazione. Recitare è l’emozione del momento, e la capacità che hai nel calarti in maniera più veritiera e spontanea nella parte e le emozioni sono diverse dalla realizzazione alla visione. Ricordo con piacere le scene girate con Giuseppe Battiston e Angela Finocchiaro e non vedo l’ora di vedermi».