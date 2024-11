Il Consorzio dei Navigli S.p.A., società che si occupa di gestione integrata dei rifiuti nel Sud Ovest Milanese, sarà presente con uno stand alla 417ª edizione dell’Antica Fiera di San Martino di Inveruno per promuovere la cultura del riciclo dei materiali nel rispetto dell’ambiente partendo dal recupero delle stoffe.

Il Consorzio dei Navigli all'antica fiera di Inveruno

Sabato 9 e domenica 10 novembre 2024, presso il padiglione espositivo in via Manzoni, dalle ore 16.00 alle 18.00, il personale del Consorzio regalerà un kit per creare dei segnalibri con del materiale da recupero. In particolare, ci saranno parti di vestiti (come stoffe e bottoni) per porre l’attenzione sul nuovo progetto di educazione ambientale “Quanto mondo abbiamo addosso” che il Consorzio dei Navigli S.p.A. sta sviluppando nelle scuole di ogni ordine e grado dei Comuni soci.

Un progetto dedicato agli studenti

È un progetto che nei prossimi mesi vedrà impegnati gli studenti delle scuole partecipanti in lezioni teoriche e pratiche. L’obiettivo del percorso di formazione è di sviluppare il senso di responsabilità di bambini e ragazzi sul tema dell’inquinamento con particolare attenzione all’inquinamento causato dal mondo dell’industria tessile.

Il Consorzio dei Navigli S.p.A. sarà presente a Inveruno anche la settimana successiva con uno stand alla XXI edizione di Inverart – Padiglione D’Arte Giovane, la manifestazione che si terrà dal 15 al 18 novembre nel padiglione di via Manzoni.