Il Comune vuole spegnere le macchinette

Anche a Settimo entra in vigore l’ordinanza con cui si impongono gli orari per l’utilizzo delle sale scommesse e delle macchinette Vtl.

Macchinette Vtl

L’iniziativa, tornata in auge dopo alcuni anni in vari comuni del territorio a partire da Rho, riduce gli orari di apertura di sale giochi, sale VTL, sale scommesse e l’uso di slot machine in locali che le mettono a disposizione.

Le attività di gioco saranno interrotte tutti i giorni della settimana dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 21.00.

Slot machine

L’Ordinanza verrà consegnata ai locali direttamente interessati sul territorio cittadino da parte della Polizia locale che effettuerà i controlli, d’intesa con le forze dell’ordine locali.

L’ordinanza è stata emessa a seguito dell’approvazione del “Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 26-09-2023.

Orari e limiti

L’atto andrà a limitare le attività locali che vendono questi servizi. Da più parti, si evidenzia come il gioco d’azzardo sia ormai disponibile online su qualsiasi dispositivo. A qualsiasi ora.