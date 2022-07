Il Comune va incontro alle famiglie: previste riduzioni su rette dell'asilo, pre e post scuola

Servizi scolastici: a Dairago sono previste riduzioni per la rette della materna ma anche di pre e post scuola.

Il Comune ha previsto riduzioni sulla retta dell'asilo

Il Comune ha deciso di andare incontro alle famiglie in vista del prossimo anno scolastico e lo ha fatto prevedendo riduzioni sulle rette dell'asilo e sulle tariffe di pre e post scuola. La scadenza è fissata a venerdì 19 agosto, momento entro il quale i nuclei familiari residenti a Dairago, con Isee ordinario in corso di validità fino a 18mila euro, potranno presentare la richiesta di riduzione della retta di frequenza della Scuola Materna Rossetti Martorelli per l'anno scolastico 2022/2023 così come dei servizi legati a pre e post scuola. Una vera e propria boccata d’ossigeno per le famiglie, le quali tuttavia devono prestare attenzione alle coordinate per poter richiedere le riduzioni.

Sconti anche sulla tariffe di pre e post scuola

Un provvedimento analogo è stato previsto sempre dall'Amministrazione comunale e ha a che fare con la possibilità di richiedere la riduzione della tariffa di pre e post scuola, per la primaria. Anche in questo caso valgono le stesse coordinate e il termine per la presentazione delle richieste coincide proprio con la data di venerdì 19 agosto.

Ecco le coordinate

Il modulo e l’attestazione Isee vanno inviati tramite mail all'indirizzo protocollo@comune.dairago.mi. it oppure consegnati a mano all'ufficio protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il martedì dalle 17 alle 18.30). Per qualunque informazione relativa a tali servizi, intanto, è possibile contattare l'Ufficio Pubblica Istruzione al numero 0331.431517 (il martedì e mercoledì dalle 10 alle 12) oppure scrivere una mail a affarigenerali@comune.dairago. mi.it.