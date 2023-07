Il Comune sgombera la Pro loco

Il Comune di Bareggio ha inviato una lettera alla Pro loco per chiedere di sgomberare i locali utilizzati da loro al centro polifunzionale.

La vicenda

Hanno spiegato dall'associazione presieduta da Giovanna Giudice:

"Dobbiamo sgomberare i nostri materiali dall’area sottostante del centro polifunzionale di via Gallina, altrimenti verrà cestinato dall’Amministrazione. E il tutto senza che ci sia nemmeno stato proposto un luogo alternativo da utilizzare come magazzino".

C’è amarezza e delusione nelle parole della sezione locale della Pro loco, presieduta da Giovanna Giudice, nel raccontare quanto avvenuto nell’arco dell’ultima settimana.

La posizione della Pro loco

Hanno continuato dal gruppo:

"Nel 2022 era arrivata una lettera in cui il Comune ci diceva di sgomberare l’area sottostante al centro polifunzionale che noi utilizziamo solo come magazzino perché non aveva il certificato di prevenzione incendi. Abbiamo così avuto un incontro con l’Amministrazione, durante il quale ci avevano assicurato che ci avrebbero dato un altro luogo da poter utilizzare. Poi tutto è tornato nel silenzio; non abbiamo saputo più nulla né dello spazio alternativo né delle certificazioni che dovevano fare... pensavamo fosse tutto a posto, poi la brutta sorpresa".

La scorsa settimana infatti è giunta una lettera firmata dal segretario generale Maranta Colacicco.

"In quella comunicazione ci è stato intimato di svuotare il magazzino entro venerdì, altrimenti l’Amministrazione si farà carico delle spese per procedere a liberare gli immobili comunali cestinando il materiale trovato ad eccezione della tensostruttura che era stata acquistata anche con fondi comunali e che sarebbe servita per tutte le associazioni. Già nel 2021 ci avevano tolto la nostra sede dicendo che avrebbe dovuto aprire l’Urp, quando invece quegli spazi ancora non sono utilizzati, adesso ci tolgono anche il magazzino senza darci una soluzione alternativa... quell’area utilizzata solo come magazzino lo avevamo dal 2018. Sembra proprio che questa Amministrazione non abbia alcun interesse verso la Pro loco e verso il nostro lavoro".

La risposta dell'Amministrazione

A replicare a quanto affermato sulla presenza di una determina che permetterebbe alla Pro loco di utilizzare i locali al centro polifunzionale come magazzino, il sindaco Linda Colombo.

"Preciso che non esiste nessuna determina comunale o delibera di Giunta che concede alla Pro loco l’utilizzo di quegli spazi. Lo sgombero, già sollecitato più volte, è necessario per motivi di sicurezza. Per quanto ci riguarda, siamo certi di agire nella maniera corretta".

(In copertina uno degli eventi organizzati dalla Pro loco)