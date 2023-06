Il Comune regala ad Arconate Serena un nuovo mezzo

Nella giornata di mercoledì 7 giugno è stata ufficialmente consegnata la nuova autovettura destinata alle associazioni Arconate Serena, Avis Arconate, Aido e Centro Pensionati.

Una Opel Corsa nuova di zecca, acquistata grazie ai 15.000 euro messi a disposizione dal Comune di Arconate. La consegna del veicolo rappresenta il completamento del progetto votato dai cittadini arconatesi nell’ambito del “Bilancio partecipato 2022”. A fronte di tre proposte di spesa e di un budget previsto di 15.000 euro, la proposta di acquisto di un’autovettura da destinare alle associazioni arconatesi Arconate Serena, Avis Arconate, Aido e Centro Pensionati, aveva fatto registrare il 74,11% delle preferenze dei cittadini, superando l’idea della realizzazione di un’area verde attrezzata all’angolo tra via Volta e via Beata Vergine (14,21% dei voti) e la richiesta di installazione di telecamere di videosorveglianza all’esterno di ogni plesso presentata dall’Istituto Omnicomprensivo Europeo (11,68% dei voti).

L’automobile è stata acquistata presso la concessionaria “Rezzonico Auto” di Arconate, grazie alla generosità di Vittorio Rezzonico, che ha sponsorizzato il progetto dimostrando ancora una volta la sua vicinanza alla comunità arconatese e sottolineando “l’importanza di uno spirito collaborativo che sia in grado di offrire un supporto concreto all’Amministrazione e al tessuto associativo del paese”.

La vettura sarà a breve messa a disposizione delle associazioni vincitrici e utilizzata per l’erogazione tutti i servizi necessari.

“L’Amministrazione è profondamente soddisfatta di questo traguardo, in quanto rappresenta un ulteriore passo in avanti nell’obiettivo di migliorare i servizi offerti e le condizioni in cui operano le associazioni del paese”, ha commentato con l’Assessore con delega alla Partecipazione, Francesco Colombo.