Il Comune premia chi si è distinto durante il periodo del Covid FOTO

Cerimonia di premiazione questa mattina, 19 marzo 2023, a Cerro Maggiore per consegnare un riconoscimento a chi si è distinto per solidarietà e vicinanza durante il periodo della pandemia.

Si è svolta nella piazza comunale la cerimonia di premiazione e riconoscimento di tutto le persone che a Cerro Maggiore hanno fatto la propria parte durante il periodo della pandemia. A presiedere l'incontro il sindaco Nuccia Berra: i presenti hanno osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime del virus e hanno ascoltato le note dell'inno nazionale suonato dalla banda cittadina.

"Un saluto particolare ai tanti volontari che hanno fatto molto durante la pandemia - ha affermato il sindaco Berra - Il volontariato ha un valore sempre maggiore e più importante nella nostra società sia per quanto riguarda le questioni sanitarie sia per quanto riguarda il clima e la cura del territorio: questa di oggi è la giusta ricompensa per tutti i volontari che hanno dato tanto in questi anni. Lo Stato o un Comune non sarebbero capaci di offrire tutti i servizi e questo è possibile solo grazie ai volontari: grazie di tutto il mio cuore a tutti voi".