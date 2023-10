Il Comune ha acquistato due auto elettriche

Il Comune di Bareggio ha acquistato due auto elettriche che saranno utilizzate principalmente per gli spostamenti verso Milano.

Le vetture sono già a disposizione degli uffici da qualche giorno e domenica, in occasione della festa patronale, ne è stata “presentata” una alla cittadinanza.

“Si tratta di un’iniziativa importante per due motivi – spiega il vicesindaco e assessore all’Ambiente Roberto Lonati -. Da un lato, anche il Comune di Bareggio inizia ad attuare quella transizione ecologica di cui tanto si parla, dall’altro andiamo a risolvere un problema oggettivo: le auto sono infatti a disposizione degli Affari Generali e dei Servizi Sociali, che per lavoro hanno necessità di recarsi a Milano e con le vecchie auto non avevano più la possibilità a causa delle limitazioni dell'Area B”.

“Come assessore al Bilancio – aggiunge Nico Beltramello – nella passata Amministrazione ho caldeggiato l’acquisto di queste due vetture elettriche. Oltre ad avere un occhio di riguardo per l’ambiente, ci sarà anche un risparmio per le casse comunali per quanto riguarda tasse e manutenzioni. Ora il prossimo passo sarà l’installazione di colonnine per la ricarica, previste nel nuovo appalto dell’illuminazione pubblica”.