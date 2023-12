Il Comune fa un accordo con Sicet e Aler per gestire la morosità incolpevole

Molte famiglie sono in difficoltà nell’affrontare le spese per affitto e utenze, a causa delle ripetute crisi economiche di questi ultimi anni.

Accordo tra Comune, Sicet e Aler per aiutare le famiglie in difficoltà

Il Comune di Rho, su proposta dell’assessore al Patrimonio Nicola Violante, ha definito un percorso che permetterà di gestire la cosiddetta morosità incolpevole. E’ il primo ente locale della Città metropolitana a dotarsi di questo strumento.

Martedì è stato sottoscritto un patto che vede coinvolti l’Amministrazione comunale, Aler e il sindacato degli inquilini Sicet, da tempo all’opera per definire le linee guida per l’integrazione dei criteri di recupero della morosità e per la definizione della morosità incolpevole. Hanno firmato il patto il sindaco Andrea Orlandi, l’assessore al Patrimonio Nicola Violante, il segretario di Sicet Milano Roberto Cetara, affiancato da Giacomo Manfredi, responsabile della zona Rhodense per Sicet Milano. Aler è rappresentata dal direttore generale Matteo Papagni e dal presidente Matteo Mognaschi.

E’ nato così un protocollo d’intesa con il Sicet, il sindacato degli inquilini iscritti alla Cisl, attraverso il quale sono state definite e formalizzate: le modalità di gestione dei piani di rientro dalla morosità; la gestione della morosità incolpevole, mediante la costituzione di un’apposita Commissione Comunale di Valutazione.

Roberto Cetara, segretario del Sicet Milano

“Siamo molto soddisfatti di avere sottoscritto questo accordo con la di Rho – dichiara Roberto Cetara, segretario del Sicet Milano – Rappresenta la finalizzazione di un percorso complicato che però ha portato a un risultato che sarà positivo sia per l’Amministrazione sia per l’inquilinato. Questo permette un recupero del debito concordato, sopportabile per l’utenza messa in difficoltà dalla crisi. Si salvaguardano i casi più fragili, dato che rientra nella missione sociale di una Amministrazione comunale, e lo si fa attraverso un sistema trasparente e controllato. Questo consente agli inquilini di Rho di avere pari trattamento rispetto ad altri residenti in strutture di Aler”.

Rho fa da apripista

“Rho è il primo ente locale dell’area metropolitana di Milano a dotarsi di un protocollo simile – aggiunge Giacomo Manfredi, responsabile della zona Rhodense per Sicet Milano – L’auspicio è che sia da stimolo per altre realtà locali. Noi siamo presenti in città da tanti anni e rappresentiamo molte famiglie in difficoltà, che vivono nelle case popolari di Comune e di Aler”.

Matteo Mognaschi, presidente Aler Milano

Ha commentato il presidente di Aler Milano, Matteo Mognaschi: “Un approccio attento e differenziato alla morosità è la chiave per affrontare il tema delle insolvenze che grava sulle famiglie, sull’Azienda e sull’Amministrazione Comunale. Dotarsi di una commissione composta di rappresentanti diversi che possa prendere in considerazione ogni situazione in maniera attenta e mirata, oltre che attuare il principio espresso nella Legge Regionale 16/2016, concretizza la volontà di prendersi cura delle famiglie in reale stato di bisogno, accompagnandole in un percorso di sostegno e di recupero calmierato”.

L’assessore Nicola Violante

“Da anni lavoriamo a questo accordo, il Covid aveva interrotto il percorso e lo abbiamo ripreso appena possibile – conclude l’assessore Nicola Violante – Il patto potrà essere condiviso da altre sigle sindacali, se lo vorranno. In un momento così critico sull’abitare, questa sinergia permetterà di venire incontro alle famiglie che faranno domanda. La commissione valuterà attentamente ogni richiesta, sulla base dei parametri indicati. Lo scorso anno l’80 per cento degli inquilini ha saldato l’affitto, ma un 20 per cento si trova in serie difficoltà. Occorreva intervenire”.