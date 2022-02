Il Comune diventa amico delle api per la loro salvaguardia

Ambiente

A Santo Stefano Ticino l'Amministrazione ha già riservato un'area verde per fiori e apicoltori

Il Comune di Santo Stefano Ticino diventa "amico delle api" con una serie di azioni volte a sostenere e tutelare questi importantissimi insetti impollinatori.

La decisione dell'Amministrazione

Nell’intento di proseguire con la sensibilizzazione dei proprio i cittadini al rispetto dell’ambiente e del territorio, l’Amministrazione comunale di Santo Stefano Ticino, con deliberazione n. 7 del 10 febbraio 2022, ha aderito all’iniziativa “Comuni amici delle api”, impegnandosi a sensibilizzare, sostenere, promuovere e incrementare una

serie di azioni che hanno come finalità la salvaguardia e la protezione di questo insetto impollinatore, fondamentale per la tutela della biodiversità.

L’adesione alla campagna nasce dalla necessità e dall’urgenza di dedicare una maggiore attenzione politica e normativa, a tutti i livelli, alla questione della tutela e del rafforzamento dell’apicoltura in quanto attività portatrice di interessi comuni globali.

Una rete internazionale a sostegno

Tale azione rientra nella Campagna CooBEEration lanciata nel 2015 nell’ambito del progetto “Mediterranena CooBEEration, una rete per l’apicoltura, la biodiversità e la sicurezza alimentare”, finanziato dalla UE, promosso e realizzato da FELCOS Umbria, APIMED - Federazione degli Apicoltori del Mediterraneo, Università di Bologna –

Dipartimento di Scienze Agrarie (DipSA), Università di Torino - DiSAFA; INAT – Istituto Nazionale Agronomico di Tunisi e UNDP - Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, in collaborazione con APAU – Associazione dei Produttori Apistici Umbri e ANCI Umbria.

Con questa adesione l’Amministrazione comunale riconosce l’alto valore etico dell’iniziativa, riconoscendo alle api e all’apicoltura il valore di Bene Comune Globale, grazie al ruolo fondamentale che esse svolgono come elemento di sviluppo sostenibile dei territori e al tempo stesso come strumento indispensabile per la tutela della biodiversità e della sicurezza alimentare.

Un'area riservata in paese

Il Comune di Santo Stefano Ticino ha già iniziato a muoversi in questa direzione, destinando una vasta area, collocata fra via della Stazione e via Caduti sul Lavoro, alla realizzazione degli orti urbani, del frutteto e del bosco urbano, prevedendo, già per la prossima stagione, la realizzazione anche di un prato fiorito, così da creare un

ambiente ancora più adatto alla proliferazione delle api. È inoltre in fase di studio, nello stesso luogo, la realizzazione di un’area dedicata allo sviluppo delle attività apistiche, con la collocazione di alveari, che coinvolgerà gli apicultori presenti sul territorio e i cittadini che vogliono avvicinarsi a questa realtà.