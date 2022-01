Il Comune di Rho ricorda Nicolò Savarino a dieci anni dalla scomparsa

La commemorazione

L'agente era stato investito e ucciso da un Suv nel 2012 mentre si trovava in servizio

Il Comune ha voluto ricordare l'agente di Polizia Locale Nicolò Savarino investito e ucciso da un Suv il 12 gennaio del 2012.

La commemorazione di sindaco e Amministrazione

Il sindaco Andrea Orlandi insieme a tutta l’Amministrazione comunale, il Comandante Antonino Frisone e il corpo della Polizia Locale di Rho ricordano l’agente della Polizia Locale Nicolò Savarino, residente a Rho da alcuni anni, che, il 12 gennaio 2012 a Milano, è stato investito e ucciso all’età di 42 anni da un Suv nell’adempimento del proprio dovere, mentre era impegnato in un controllo nel quartiere Bovisa Alla guida della vettura c’era un minorenne rom, fuggito dopo l’investimento e successivamente arrestato insieme a un complice.

Il lutto cittadino

In quella drammatica occasione il sindaco, Pietro Romano, aveva proclamato il lutto cittadino per il giorno in cui erano stati celebrati i funerali del Vigile. Il 2 giungo 2012 gli era stata conferita l’Onorificenza Civica della città di Rho e il 29 novembre, sempre del 2012, gli è stato dedicato il comando della polizia locale di corso Europa. È stata realizzata una targa commemorativa in bronzo realizzata dall’artista rhodense Vito Guglielmo, collocata sulla facciata all'ingresso del comando, perché ognuno entrando possa ricordare il coraggio dell'agente Nicolò Savarino.

La commossa cerimonia di intitolazione si era tenuta alla presenza delle autorità locali e milanesi, dei rappresentanti delle forze dell'ordine, dei famigliari e di molte persone che lo conoscevano e lo colleghi.

Il ricordo del sindaco Orlandi

“Nicolò era un cittadino rhodense, una persona buona, benvoluta e amata da tutti, apprezzata sia nella vista privata che lavorativa – ha affermato il sindaco Andrea Orlandi - Non ho avuto l’onore di conoscerlo personalmente, ma il suo ricordo e il suo esempio fanno parte del patrimonio della nostra città. Sono vicino alla famiglia Savarino per questa perdita incolmabile. Come allora invito tutta la cittadinanza di Rho ad unirsi al ricordo del nostro concittadino Nicolò Savarino cingendo di affetto la sua famiglia”.

Anche il Comune di Milano ha riconosciuto e commemorato il valore di Savarino con l’intitolazione del parco compreso tra viale Jenner e le vie Livigno, Guerzoni e Collegno, in Bovisa, il quartiere dove da molto tempo prestava servizio l’agente Savarino e la medaglia d’oro.

La Medaglia d'oro al valor civile

Il 29 ottobre 2012 è stata conferita dalla Presidenza della Repubblica a Nicolò Savarino la Medaglia d'oro al valor civile alla memoria con questa motivazione:

"Durante la quotidiana attività di controllo del territorio a bordo del velocipede di servizio, aveva modo di assistere all'investimento di un pedone da parte di un fuoristrada, il cui conducente tentava di allontanarsi. Al fine di identificarlo e di scongiurarne la fuga, nonostante il manifesto pericolo per la propria incolumità, non esitava nel tentativo di sbarrargli la strada, ma veniva travolto e trascinato dal veicolo investitore per centinaia di metri, perdendo tragicamente la vita. Fulgido esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio".