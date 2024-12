I refettori delle 7 scuole del Comune di Nerviano sono stati certificati mense biologiche, un risultato ottenuto grazie alla collaborazione con Sodexo Italia, operatore che gestisce il servizio di refezione scolastica e garantisce l’approvvigionamento di materie prime di qualità, con una percentuale di prodotti bio che supera il 75% del totale delle derrate.

Il comune di Nerviano ha ricevuto la certificazione Bio per le mense scolastiche

Il riconoscimento ha interessato le scuole dell’infanzia e primarie, per un totale di circa 800 pasti al giorno, dove viene assicurata una percentuale di bio pari al 100% per prodotti come pane, pasta, riso, uova, latte e yogurt e almeno il 90% per frutta, ortaggi, legumi e cereali, insieme all’olio extravergine di oliva.

Gli stessi prodotti vengono utilizzati anche per la preparazione dei pasti destinati agli utenti domiciliari e all’asilo nido comunale.

Fondi dedicati alle mense bio

Oltre a costituire il riconoscimento di un impegno concreto verso un’alimentazione più consapevole e a un minore impatto ambientale, la certificazione consente l’accesso a dei fondi per le mense bio che l’amministrazione ha deciso di destinare a sostegno delle famiglie che usufruiscono del servizio di refezione scolastica.

È stato infatti disposto il rimborso di 8 pasti a tutti gli utenti con una fascia ISEE inferiore a 17.500 (o inferiore a 22.000,00 per i nuclei con almeno tre minori che fruiscono contemporaneamente dei servizi comunali), per un totale di oltre 2800 pasti rimborsati a circa 350 utenti.

La soddisfazione dell'assessore all'Istruzione

"Con soddisfazione annunciamo che la mensa scolastica di Nerviano ha ottenuto la Certificazione Bio – afferma Carolina Re Depaolini, Assessore all’Istruzione e Educazione del Comune di Nerviano – È un traguardo importante che testimonia l’attenzione dell’Amministrazione a garantire ai nostri ragazzi un'alimentazione sana e sostenibile. Grazie a questa certificazione, siamo riusciti a ottenere fondi che ci permetteranno di rimborsare 8 pasti a tutti gli utenti con un ISEE inferiore a 17.500 euro. Questo è un ulteriore passo verso il supporto alle famiglie e il miglioramento della qualità dei servizi offerti, nel pieno rispetto delle politiche di equità e inclusività che da sempre guidano la nostra Amministrazione."

“Siamo orgogliosi di aver contribuito all’ottenimento di questo incredibile risultato - dichiara Paola Madona, Direttore Regionale di Sodexo Italia – Il nostro impegno come azienda di ristorazione è quello di promuovere un’alimentazione sana e sostenibile, che passa innanzitutto attraverso un’accurata selezione dei nostri fornitori per portare ogni giorno sulle tavole dei nostri piccoli e grandi commensali materie prime salubri e di prima qualità”.