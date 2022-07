Il Comune di Legnano ha un nuovo Project manager

Ha preso servizio oggi, venerdì 15 luglio, a seguito di una procedura di mobilità, Antonio Leone, figura che opererà come “project manager” nel comune di Legnano.

Un nuovo Project manager per il Comune

Ha preso servizio da oggi Antonio Leone, il nuovo Project manager del Comune di Legnano. Nato a Milano nel 1957, Leone è dipendente comunale dal 1984, anno in cui cominciò a lavorare a Cinisello Balsamo, dove è rimasto sino al 1992 per passare l’anno successivo a Cormano, realtà dove ha ricoperto il ruolo di funzionario dell’Ufficio “Progetti e Comunicazione” prima e “Progetti e Social city” successivamente. Da quasi vent’anni a questa parte Leone si occupa, fra le altre cose, di reperire bandi di finanziamento e redigere i relativi progetti per l’ente; di gestire rapporti esterni con stakeholder, enti, amministrazioni pubbliche, realtà del privato sociale e del terzo settore; di proporre, elaborare, presentare progetti e programmi che, in caso di finanziamento, ha coordinato, gestito, monitorato, rendicontato e valutato. In particolare, per quasi 10 anni, è stato direttore del contratto di quartiere “Cormano Social City”. Nel 2021, a seguito di autorizzazione del Comune di Cormano, ha collaborato con l’amministrazione di Legnano all’elaborazione e alla presentazione della strategia “La Scuola si fa città”.