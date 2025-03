Il 23 marzo 2025, alle 20:30 locali, milioni di persone in tutto il mondo spegneranno luci e dispositivi elettronici per celebrare Earth Hour, l'iniziativa globale per la salvaguardia del nostro pianeta. a legnano verranno spente le luci per un'ora del Castello e di Palazzo Malinverni.

Il Comune di Legnano ha aderito all'evento Wwf earth tour

Giunta alla sua diciottesima edizione, Earth Hour invita cittadini, istituzioni, imprese e organizzazioni a compiere un semplice gesto simbolico: spegnere la luce per un'ora, in segno di impegno verso la sostenibilità e la protezione dell'ambiente.

L'evento, promosso ogni anno dal World Wide Fund for Nature (WWF), ha come obiettivo sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità, creando un momento di riflessione collettiva sull'importanza di adottare comportamenti più responsabili verso l'ambiente. Nel 2025, Earth Hour si concentrerà in particolare sulla riduzione delle emissioni di gas serra e sull'incremento delle energie rinnovabili, temi cruciali per il futuro del nostro pianeta.

Spegni le luci per un'ora, ma porta con te il messaggio di sostenibilità ogni giorno. Earth Hour non è solo un evento simbolico, ma un'opportunità per promuovere azioni concrete che possano realmente fare la differenza. Dall’utilizzo di fonti di energia pulita al consumo responsabile, ogni piccolo passo contribuisce a un futuro migliore.

L'adesione anche del comune di Legnano

In occasione di Earth Hour 2025, le principali città del mondo, tra cui Roma, Milano, Parigi, New York, Sydney e Tokyo, abbatteranno l'illuminazione di monumenti iconici come il Colosseo, la Torre Eiffel, l'Empire State Building e l'Opera House di Sydney, in un segno tangibile di solidarietà verso il nostro pianeta. Anche a Legnano, in linea con l'iniziativa globale, verranno spente per un'ora le luci del Castello e di Palazzo Malinverni, simboli della città, per sensibilizzare la comunità locale e rinforzare il messaggio di impegno verso la sostenibilità.

"Attraverso l'Ora della Terra, lanciamo un messaggio forte e chiaro a livello globale, un appello urgente per la protezione del nostro clima e della biodiversità che sono in grave pericolo. In un momento in cui il nostro pianeta ha bisogno di azioni concrete e immediate, è fondamentale che ognuno di noi faccia la sua parte. Insieme, possiamo davvero fare una differenza significativa, contribuendo alla salvaguardia del nostro ambiente e delle future generazioni. La tua partecipazione all'Ora della Terra non è mai stata così importante, è un segno di speranza e un passo decisivo verso un futuro più sostenibile per tutti!", ha dichiarato Claudio Pio Clemente, responsabile territoriale del WWF.

Earth Hour è un'iniziativa del WWF lanciata nel 2007 a Sidney, Australia, che in pochi anni è diventata uno degli eventi globali più importanti a favore dell'ambiente. Ogni anno, milioni di persone in tutto il mondo partecipano spegnendo le luci e impegnandosi attivamente per la protezione del nostro ecosistema.