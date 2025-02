Il comune di Legnano aderisce all'iniziativa "M'illumino di meno" anche nel 2025 "oscurando" le facciate della sede comunale e della basilica di San Magno.

Il comune di Legnano aderisce a "M'illumino di meno"

L’amministrazione comunale di Legnano, in coerenza con la propria politica di attenzione all’ambiente, conferma il suo impegno per il risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili rinnovando l’adesione a “M’illumino di meno”, l’iniziativa che Rai Radio2 con il programma Caterpillar organizza dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Giovedì 20 febbraio, dalle 20.15 alle 21.30, saranno spente le luci scenografiche della sede comunale di Palazzo Malinverni e della basilica di San Magno. In piazza San Magno alle 20.30, proprio nella fascia oraria di spegnimento delle luci sui monumenti, farà tappa il giro in bicicletta organizzato da Legambiente Nerviano e Parabiago e Ambiente Bici Canegrate.

I ciclisti saranno accolti da una rappresentanza dell’amministrazione comunale.