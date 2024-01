Il Comune di Gaggiano andrà alla Bit

E’ ufficiale anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Gaggiano parteciperà alla BIT- Borsa Internazionale del Turismo, che da più di 40 anni porta nel capoluogo lombardo operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo. Da domenica , 4 febbraio , a martedì 6 febbraio 2024 lo spazio che rappresenta Gaggiano sarà presente come co-espositori nello stand «Abbiatense e Magentino, tra Navigli e Ticino» (Fiera Milano City – Pad. 3 – stand D21)

Una finestra sul territorio

“La partecipazione alla BIT è una straordinaria vetrina che sfrutteremo per valorizzare il nostro paese e le opportunità che offre dal punto di vista turistico, distribuiremo copie del libro “Ti porto per mano a scoprire Gaggiano”, le cartoline con gli eventi del 2024 e le nuove mappe con gli itinerari turistici – spiega Marzia Zucca assessore al Turismo - La manifestazione ci permetterà di farci conoscere all’interno dei circuiti turistici, soprattutto del cosiddetto turismo lento, arrivando ad un ampio pubblico”.

Gaggiano sarà presente insieme a tante altre mete turistiche italiane, un’occasione di crescita del territorio legata al turismo e alle opportunità che porta in sé. La Bit è quindi un importante trampolino di lancio da sfruttare al meglio, collaborando con gli altri comuni dell’abbiatense e del magentino presenti allo stand per far conoscere le bellezze dell’area, i luoghi nascosti, le specialità culinarie a pochi chilometri dal capoluogo lombardo.