Il Comune di Canegrate pronto ad ospitare i profughi afghani

Il Comune di Canegrate accoglierà le famiglie di profughi afghani che dovessero essere inviate sul nostro territorio: la disponibilità è già stata comunicata a Legnano e Villa Cortese, i Comuni con i quali Canegrate collabora al progetto Sai “Il sole che accoglie”. Il Sistema di accoglienza e integrazione è ispirato a una logica di accoglienza diffusa dei migranti in collaborazione tra Comuni e associazioni: “La via migliore per dare risposte concrete a un’emergenza umanitaria come quella che stiamo vivendo. Alle dichiarazioni di facciata preferiamo gesti utili e fattivi, nello spirito delle recenti indicazioni di Anci”, recita la nota del Comune.

Il ricavato della cena delle associazioni per i profughi

Le associazioni culturali, sportive e di volontariato canegratesi hanno deciso, nella loro riunione del 25 agosto, di condividere e rilanciare la proposta del Comune. E a questo proposito tutto il ricavato della cena solidale del 12 settembre in occasione della Festa delle associazioni presso i giardini della Contrada Baggina sarà destinato al sostegno dei profughi afghani.