L’amministrazione di Boffalora interviene sul Piano di Governo del Territorio che la vicina Magenta sta andando ad adottare. In data 25 ottobre la Giunta comunale ha infatti depositato una serie di osservazioni in merito.

Il Comune di Boffalora presenta due osservazioni al Pgt di Magenta

Tra queste anche una relativa alla strada che, nelle previsioni magentine, passerà accanto allo stabilimento della Vetropack, collegandosi alla strada provinciale 225 che da Boffalora porta proprio alla città della Battaglia.

A descrivere nel dettaglio il punto della situazione è il sindaco Sabina Doniselli, che sul progetto in questione ha spiegato:

«Noi come amministrazione vogliamo evitare di fare questa ulteriore strada che va a ricadere sulla SP225, cioè su via Magenta, soprattutto se verrà poi successivamente realizzata anche la variante di Pontenuovo, perché non possiamo buttare tutto il traffico su questa via dato che diventerebbe un problema difficilmente gestibile».

Nel nuovo Pgt magentino infatti, l’area ex Saffa è stata trasformata da zona residenziale/servizi a zona produttiva/terziaria ed è in quest’ottica che si inserisce il progetto della nuova strada pensata dal Comune di Magenta. Nella variante al Pgt magentino viene infatti specificato che i manufatti avente destinazione d’uso produttivo o terziario dovranno obbligatoriamente essere collegati da un tratto stradale interno di nuova realizzazione, comunicante esclusivamente con la Strada Provinciale 225.

«Quello che noi andiamo a chiedere – prosegue Doniselli – è di valutare insieme questa ulteriore strada che va a ricadere su via Magenta, su cui poi potrebbe andare a ricadere anche la futura variante».

La seconda osservazione

Altra osservazione depositata dalla giunta boffalorese è invece quella relativa alla futura direttrice che potrebbe passare per via San Defendente, arrivando a collegarsi con via Pacinotti a Magenta.

Sempre Doniselli spiega infatti che:

«Anche noi stiamo facendo dei ragionamenti sul nostro Pgt e abbiamo inserito una possibile strada da andare a realizzare in via San Defendente, dove c’è già un ponte di Anas che è stato costruito quando stavano realizzanto la Boffalora-Malpensa e poi ci sarebbe un altro pezzo di strada che arriva dietro alla Giardineria di Magenta. Quello che abbiamo detto e che abbiamo chiesto a Magenta quindi, visto che andiamo a inserire nel nostro Pgt di una possibile strada in quel punto, è di inserire anche loro questa previsione, che andrebbe a situarsi un po’ sul territorio di Boffalora e un po’ di Magenta».

Anche in questo frangente tuttavia rientra il tema della variante di Pontenuovo, di cui ricordiamo che il prossimo 23 novembre verrà discusso il ricorso al Tar presentato proprio dall’amministrazione Doniselli. L’ipotesi si sviluppo di via San Defendente andrebbe a rappresentare in questo senso un’alternativa viabilistica per i cittadini che da Boffalora dovranno raggiungere Magenta e viceversa.