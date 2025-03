Il comune di Arese ha aderito alla campagna "R1pud1a" la guerra

Il Comune di Arese ha aderito alla campagna di Emergency contro i conflitti nel mondo.

"In un mondo segnato da guerre, riteniamo doveroso aderire alla campagna di Emergency e affermare il nostro ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie. Non è solo un principio fondante della nostra Costituzione, ma un dovere morale per proteggere il nostro presente e il futuro delle generazioni a venire. Aderire a questa campagna significa rifiutare la logica della guerra e della violenza quale strumento di sopraffazione. Da sempre portiamo avanti valori di pace e solidarietà, convinti che il dialogo e il rispetto dei diritti umani siano fondamentali per costruire un mondo migliore. Invitiamo anche i nostri concittadini a unire la loro voce a quella di Emergency e promuovere la cooperazione e un futuro senza conflitti. Per aderire, vi invitiamo a visitare il sito https://www.ripudia.it/ e sottoscrivere con noi questo appello" – dichiarano il Sindaco Luca Nuvoli e l'Assessora a Cultura e Diritti Denise Scupola.