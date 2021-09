Il Comune di Abbiategrasso ha pubblicato bandi per l'assunzione di dieci persone. In esecuzione del Piano dei Fabbisogni di Personale 2021/2023 approvato in Giunta a fine giugno, sono stati emessi alcuni bandi per l'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato.

Il Comune di Abbiategrasso assume dieci persone

Il Comune mette a bando: 1 posto di "istruttore direttivo per il settore sviluppo del territorio” cat. D; 2 posti di "istruttore dei servizi amministrativi/geometra” cat. C; 6 posti di "istruttore dei servizi amministrativi / contabili” cat. C; 1 posto part-time al 50% di "istruttore dei servizi amministrativi” cat. C, CCNL comparto funzioni locali - posto riservato alle categorie protette, art. 1, legge 68/99.

Sul sito del Comune i bandi completi e tutte le info per partecipare.