Il Comune chiede ai cittadini di fornire idee per il bando «Luoghi da rigenerare»

Restituire alle comunità attraverso la cultura luoghi in condizione di disuso. È questo lo scopo del bando «Luoghi da rigenerare» promosso da Fondazione Cariplo, a cui l’Amministrazione comunale di Ossona intende partecipare, che riattiva gli edifici restituendoli alla cittadinanza con nuovi usi e funzioni culturali.

L'ex scuderia

«L’edificio individuato è l’ex scuderia comunale della Villa Litta Modignani situata nella piazza centrale – annuncia il sindaco Giovanni Venegoni - Se il progetto dovesse essere finanziato, l’ex scuderia verrà trasformata in uno spazio che diventi un punto di riferimento per il nostro paese e per le future generazioni. La progettazione sarà partecipata, perché crediamo che solo attraverso il coinvolgimento diretto della cittadinanza si possano costruire spazi realmente vissuti e rispondenti ai bisogni collettivi. Per questo chiediamo ai cittadini ossonesi di contribuire compilando un breve questionario per aiutarci a immaginare insieme quale ruolo potrà avere questo spazio nel futuro del nostro paese».

Il modulo online per partecipare

Il questionario è disponibile sul sito internet del Comune al link: www.comune.ossona.mi.it/it/news/luoghi-da-rigenerare. È possibile compilarlo fino alle 12 del 24 aprile.