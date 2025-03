Il Comune cerca partner per far rivivere l'ex magazzino merci della stazione

Via alla procedura di coprogrammazione per la parte principale dell’ex magazzino merci dello scalo ferroviario di Legnano.

Ex magazzino merci della stazione: via alla coprogrammazione

Mentre procedono i lavori di realizzazione della velostazione sotto il porticato, l’Amministrazione comunale intende coinvolgere gli enti del Terzo settore in un lavoro che porti a individuare le funzioni e i servizi da erogare nello stabile, ma anche a quantificare gli investimenti necessari per la loro realizzazione, a definire un piano di gestione, oltre a suggerire il percorso amministrativo migliore e più funzionale per l’affidamento degli immobili. Oltre all’ex magazzino merci ferroviario, concesso in comodato d’uso da Rfi al Comune di Legnano, oggetto della coprogrammazione sarà l’ex deposito moto e cicli accanto al sottopasso ciclopedonale sul lato di piazza Butti, oggetto di concessione d’uso da un privato al Comune.

"Soluzioni per rendere questo spazio vissuto e quindi più sicuro"

Il sindaco Lorenzo Radice afferma:

"Nel lavoro di riqualificazione della zona della stazione ferroviaria, che coinvolge diversi aspetti e luoghi di questo nodo della mobilità cittadina come i parcheggi, la sala d’attesa e l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’edificio dell’ex magazzino merci gioca un ruolo strategico. Quando ha preso forma l’idea di realizzare un deposito per le biciclette sotto il porticato di questo edificio è stato naturale ipotizzare un utilizzo anche per il resto della struttura con altri servizi connessi alla mobilità e per i viaggiatori della stazione. Con il ricorso alla coprogrammazione ci attendiamo che le realtà del terzo settore possano mettere in campo idee e soluzioni che contribuiscano a rendere vissuto, quindi più sicuro questo spazio ormai in disuso da molti anni. Non abbiamo volutamente messo paletti alla destinazione di questi spazi, se non le indicazioni date dal Piano di governo del territorio, e questo nello spirito più vero della coprogrammazione, che vuole stimolare una partecipazione più ampia possibile alla procedura per creare un mix di funzioni che arricchisca l’offerta di servizi in un’importantissima zona cerniera di Legnano".

Per farsi avanti c'è tempo fino a mezzogiorno del 21 marzo

L’edificio dell’ex magazzino merci risale alla fine dell’Ottocento ed è vincolato a seguito di dichiarazione di interesse culturale da parte del Segretariato regionale per la Lombardia del Ministero della Cultura.

Il termine per richiedere di partecipare alla coprogrammazione è fissato alle 12 di venerdì 21 marzo.