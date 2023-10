Il Comune cerca Bibliovolontari per la promozione della lettura

Il Comune di Legnano è alla ricerca di nuovi ciclovolontari che possano dare il proprio apporto alla promozione delle lettura e l'avvicinamento al mondo dei libri.

Il Comune cerca nuovi Bibliovolontari

La Bibliocomunità della “Marinoni” vuole crescere ancora. Dopo l’esperienza positiva degli oltre venti “nonni lettori”, una delle iniziative con cui la biblioteca si è aperta lo scorso anno al volontariato culturale, sono stati diversi i cittadini che, nel corso delle tante iniziative messe in campo in questi mesi, hanno manifestato il loro interesse a dedicare un po’ del proprio tempo all’attività di promozione della lettura.

Da qui la convocazione di una prima riunione organizzativa, venerdì 27 ottobre alle 10.30, nella sede di via Cavour, in vista delle attività della stagione autunnale e invernale della biblioteca e per accogliere volontari desiderosi di mettere in campo impegno e idee per l’attività della “Marinoni”.