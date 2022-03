Il Comune aiuta più di 200 famiglie a pagare le bollette

L'importante aiuto economico

Il Comune di Bareggio ha stanziato in totale 100mila euro per soddisfare tutte le richieste.

Sono più di 200 le famiglie che potranno usufruire dell'aiuto economico offerto dal Comune di Bareggio per pagare le bollette.

L'esito del bando di Bareggio

Dal Comune aiuti economici a 203 famiglie per il pagamento delle utenze domestiche. Questo l’esito del bando pubblico promosso dall’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo al fine di sostenere i cittadini in difficoltà a causa della pandemia ma non solo. I contributi, riservati alle famiglie con ISEE non superiore a 26.000 euro, variano a seconda del numero dei componenti della famiglia: 300 euro alle famiglie con un solo componente, 400 euro per due componenti, 500 euro per tre, 600 per quattro e 700 per cinque e oltre.

Un investimento totale di 100mila euro

“Inizialmente avevamo messo a disposizione un fondo di 100.000 euro - ha spiegato l’assessore al Welfare Mimmo Bonomo - ma le domande sono state più del previsto, pertanto abbiamo deciso di procedere all’utilizzo di un fondo integrativo per potere finanziarle tutte".

Soddisfatta anche il sindaco Colombo: