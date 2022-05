Il Comune aderisce al consorzio Seav

Pero

Grazie a questa adesione si potrà avere maggiore supporto per la richiesta di finanziamenti europei.

Il Comune di Pero aderisce all’Accordo territoriale per il Servizio Europa d’Area Vasta (SEAV), stipulato con la Città Metropolitana di Milano, ANCI Lombardia e Unione delle Province Lombarde.

L'unione per cercare finanziamenti europei

L’accordo, il cui schema di convenzione è stato approvato dal Consiglio comunale durante la seduta del 28 aprile scorso, consentirà al Comune di Pero di partecipare al percorso di costruzione del SEAV – Servizio Europa d’Area Vasta del territorio metropolitano di Milano –, mettendosi in rete per ottenere finanziamenti europei. La partecipazione dei Comuni è promossa da Regione Lombardia, ANCI Lombardia e Provincia di Brescia, che hanno sottoscritto un accordo per rafforzare le capacità degli enti locali e lavorare in sinergia per la crescita del territorio, cogliendo le opportunità messe a disposizione dall’Unione europea.

Il ponte verso l'Europa

Obiettivo del progetto è promuovere nel personale dipendente degli enti locali le capacità progettuali per la programmazione europea e attrarre e gestire le risorse europee, utili a realizzare interventi importanti sul territorio.

L’adesione e la sottoscrizione della Convenzione non prevedono oneri finanziari per il periodo di start-up, ma l’adesione è il presupposto per poter usufruire dei servizi, utili in termini di intercettazione delle opportunità e progettazione. Tra i servizi a disposizione degli aderenti, e quindi del Comune di Pero, troviamo: un team di europrogettisti e SEAV Coach; formazione continua e personalizzata sui temi della programmazione europea; scouting di bandi europei; sede a Bruxelles dedicata alla progettazione, formazione e rappresentanza degli Enti locali presso “Casa Lombardia”; un network composto da Funzionari e Dirigenti dei Comuni e della Pubblica Amministrazione; una segreteria tecnica e supporto sui fondi europei.