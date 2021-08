Il Comitato per la Pace sostiene lo studio sulle armi nucleari in Italia

Il Comitato intercomunale per la Pace, attivo nel Magentino, sostiene lo studio sulla presenza di armi nucleari in Italia promosso da un gruppo di associazioni pacifiste

Il Comitato intercomunale per la Pace, attivo nel Magentino, sostiene lo studio sulla presenza di armi nucleari in Italia promosso dal Centro di documentazione “Abbasso la Guerra OdV” e da altre 15 associazioni pacifiste che hanno incaricato gli avvocati di IALANA Italia (International Association of Lawyers Against Nuclear Arms) di redarre il documento. Si tratta più precisamente di una richiesta di “parere legale riguardante lo status giuridico delle armi nucleari in Italia e le azioni legali proponibili nel caso si riscontrino illeciti civili, penali o amministrativi”.

“Uno strumento di riflessione sugli ordigni statunitensi nel nostro Paese”

Lo studio spiega la nota delle associazioni pacifiste, “vuole mettere a disposizione di tutto il pacifismo italiano (e internazionale) un utile strumento di riflessione e di azione sull’annoso problema della presenza di ordigni nucleari statunitensi nel nostro Paese, la cui natura è incerta data l'opacità delle relazioni interstatuali sul possesso di queste armi”. Maggiori dettagli sullo studio e sulle modalità per finanziarne la realizzazione sono disponibili nel documento completo della campagna: https://www.facebook.com/pages/category/Community/AbbassoLaGuerra/posts/

Colombo: “Non vogliamo nessuna arma nucleare in Italia”

Commenta Sergio Colombo del Comitato intercomunale: “Noi, insieme alla Conferenza dell'ONU e a tutti i paesi che hanno firmato il trattato per la messa al bando delle armi nucleari (TPAN), non vogliamo nessuna arma nucleare, tanto meno in Italia. Per questo sosteniamo lo studio e tutti i suoi obiettivi. Il TPAN è il primo trattato internazionale legalmente vincolante per la completa proibizione delle armi nucleari, rendendole illegali, in un percorso verso la loro completa eliminazione. Il tempo è arrivato. Attiviamoci”