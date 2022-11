Il comitato genitori alla Fiera di San Martino per raccogliere fondi

Il Comitato Genitori "Una mano per la scuola" di Inveruno sarà presente domenica 13 novembre alla Fiera di San Martino con il suo stand per vendere degli shopper unici.

Il comitato genitori alla Fiera di San Martino

Il Comitato sostiene e propone attività per migliorare l'offerta educativa delle scuole inverunesi. Allo stand in cambio di un contributo saranno offerti i lavoretti realizzati dai ragazzi ma soprattutto delle shopper di tela con logo e simpatiche applicazioni, ideali per gli acquisti in Fiera e per ogni ulteriore spesa futura. Le shopper possono già essere prenotate via mail scrivendo a: unamanoxlascuola@libero.it.

Con i fondi raccolti il Comitato sovvenzionerà iniziative educative che per questo anno scolastico sono: incontri di pet therapy per le classi prime delle elementari don Bosco e don Milani; incontri con esperti sulle dipendenze per alunni e genitori delle scuole medie; progetto fiabe per le classi prime delle medie; ore aggiuntive di teatro per le quinte elementari per la realizzazione dello spettacolo finale; corso di chitarra per la media Volta. "Aiuta il Comitato a dare una mano alle nostre scuole e ai nostri ragazzi" è l'appello dei promotori dell'iniziativa.