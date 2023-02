Il colore dell’Olona : allarme rientrato

Le segnalazioni dei cittadini preoccupati per il cambiamento di colore dell’Olona ha sortito la reazione immediata dell’Amministrazione.

Cambiamenti causati dalla movimentazione del fondo

Sabato mattina 4 febbraio 2023 la Polizia Locale del Comune di Nerviano è intervenuta lungo il corso del fiume Olona, a seguito del mutamento dell’aspetto dell’acqua, che risultava torbida pur in assenza di eventi meteorici.

Al monitoraggio ha partecipato attivamente l’assessore all’ambiente Sergio Parini e la causa è stata riscontrata nella movimentazione del fondo dell’alveo a seguito di alcuni lavori eseguiti in urgenza per scongiurare il cedimento dei massi in corrispondenza della bocca di presa della roggia molinara del Mulino Starquà, nei pressi della scaletta di risalita dei pesci.