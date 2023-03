Il coach di quartiere è realtà: partito il progetto

E' partito da oggi, 1 marzo 2023, il progetto del Coach di quartiere, che consentirà ai bambini dai 6 agli 11 anni di avvicinarsi al mondo del rugby in modo gratuito e nei parchi pubblici a Legnano e Parabiago.

Il coach di quartiere porta il rugby nei parchi

RUGBY PARABIAGO CARES Impresa Sociale e L’ORMA Agenzia educativa no-profit annunciano l’avvio del progetto “Coach di Quartiere” nei territori di Parabiago e Legnano, con il patrocinio dei Comuni

interessati.

Giovani volontari, tra i 17 e i 25 anni, opportunatamente guidati, si occuperanno di realizzare nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre e ottobre 2023 attività sportive gratuite per bambini dai 6 agli 11 anni presso i parchi pubblici del territorio. Obiettivo primario del progetto, patrocinato da Fondazione Candido Cannavò e Coni Lombardia, è favorire l’inclusione e la socialità tra i giovani e i bambini, attraverso attività sportiva gratuita all’aperto, alleviando le difficoltà economiche e logistico-organizzative di molte famiglie che faticano a gestire le attività extrascolastiche dei propri figli.

Quasi 120 i bambini che potrebbero partecipare

Sono oltre 20 i volontari coinvolti, che hanno già intrapreso il loro percorso di formazione a cura de “L’ORMA” e 120 i bambini potenzialmente beneficiari. I volontari provengono dall’Istituto Barbara Melzi e dall’Istituto Maggiolini e sono stati coinvolti nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, ma il recruiting per gli interessati tra i 17 e i 25 anni è sempre aperto per chiunque voglia mettersi in gioco; sono stati formati con 15 ore di incontri in presenza sui temi dello sport e della cittadinanza attiva e con un tirocinio sul campo. Durante i pomeriggi di attività con i bambini nei parchi saranno affiancati da un educatore sportivo professionista.

I bambini beneficiari del progetto sono e saranno continuamente individuati tramite una rete sociale di

supporto (scuole, associazioni, oratori), per consentire la partecipazione prevalentemente a coloro che per differenti motivi non hanno accesso all'attività sportiva di base. Grazie ad una delega firmata dai genitori, attraverso le scuole primarie di riferimento, i coach – dopo la scuola - potranno anche accompagnare i bambini direttamente al parco per lo svolgimento delle attività.

«Siamo lieti di dare un supporto alle famiglie che non possono portare i propri figli a fare sport - dichiara Cristiano Bienati, Presidente di Rugby Parabiago Cares - Vogliamo essere un riferimento costante per il nostro territorio e con il coach di quartiere ci mettiamo a disposizione con un progetto innovativo e ad alto impatto sociale che non può che renderci orgogliosi e soddisfatti. Ringraziamo il sindaco Cucchi, l’assessore Lonati, il sindaco Radice e l’assessore Maffei per la sensibilità dimostrata e il supporto che da subito hanno dato al progetto.»

Il commento dell'Orma

«Desideriamo dotare il territorio di un format capace di resistere al tempo e in grado di realizzare sport e inclusione sociale attraverso il contributo dei giovani. Mai come questa volta sentiamo che il valore della nostra esperienza e del nostro know-how di agenzia educativa può davvero essere rilevante in termini di contributo sociale. Siamo felici che il nostro progetto si realizzi anche nei territori di Parabiago e Legnano e anche grazie alla collaborazione con l’Impresa Sociale “Rugby Parabiago Cares” che ha scelto “Coach di Quartiere” per attuare il proprio impegno sul territorio» spiega Claudio Massa, Brand Ambassador de “L’ORMA”.

L’attività nei parchi sul nostro territorio partirà il prossimo 1° marzo e, in questa prima fase, si concluderà il 28 maggio, per ripartire poi dopo l’estate. I pomeriggi dedicati all’attività saranno 3 a settimana, dalle ore 16.15 alle ore 18.00.

In foto in copertina: da sinistra Cristiano Bienati, presidente Rugby Parabiago cares, Guido Niccolò Bragato, assessore comunale allo Sport di Legnano e Claudio Massa, Brand Ambassador de “L’Orma”