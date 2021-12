Il cimitero cade a pezzi

Il problema a Rho

Stamani, domenica 19 dicembre 2021, alcuni grossi pezzi di intonaco si sono staccati dal cornicione del cimitero di corso Europa a Rho.

Nuovi problemi al cimitero di corso Europa a Rho a causa della poca manutenzione.

Ancora problemi al cimitero di Rho di corso Europa

Continuano le problematiche al camposanto di corso Europa a Rho a causa della poca manutenzione della società che lo gestisce. Nella mattina di oggi, domenica 19 dicembre 2021, alcuni grossi pezzi di intonaco si sono staccati dal cornicione cadendo sul marciapiede dell'ingresso centrale in corso Europa. Fortunatamente in quel momento nessuno stava passando e si sono evitato probelmi alle persone.

E in via Redipuglia lastre di ghiaccio sul marciapiede

Nell'ingresso di via Redipuglia, invece, lastre di ghiaccio rischiavano di far cadere i passanti. Per fortuna due extracomunitari dal cuore grande si sono sostituiti ai dirigenti della società che gestisce il camposanto: hanno comprato il sale e l'hanno sparso a terra.