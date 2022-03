Magenta

L'ex sindaco e attuale consigliere regionale torna in campo e guiderà il centrodestra come candidato sindaco alle prossime elezioni di Magenta

Ora è ufficiale: Luca Del Gobbo è il candidato sindaco del centrodestra di Magenta. La candidatura è stata ufficializzata nella mattinata di oggi, sabato 5 marzo, nel corso di una conferenza stampa nella sala consigliare cittadina dove Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi con l'Italia presenti con i rispettivi coordinatori Sandro Sideri, Alessio Zanzottera, Enzo Tenti e Mariarosa Cuciniello, hanno presentato il nuovo progetto politico denominato "Rinascimento magentino".

Il centrodestra lancia Luca Del Gobbo e il "Rinascimento Magentino"

La volontà del centrodestra era chiara già da mesi e il nome di Del Gobbo circolava insistentemente in città come prima scelta del fronte politico. Oggi quel segreto di Pulcinella che tutti sapevano, ma nessuno voleva dire è quindi stato definitivamente svelato lanciando così la candidatura del 58enne.

Nato e cresciuto proprio in città, Del Gobbo ha un curriculum politico lunghissimo con un'esperienza amministrativa più che ventennale con dieci anni da primo cittadino tra il 2002 e il 2012 e poi in Regione Lombardia sia come consigliere regionale che come assessore all'Università, Ricerca e Open Innovation tra il 2016 e il 2018.