Il Centro: un regalo speciale per la persona del cuore

Per il prossimo 14 febbraio, San Valentino, un’idea personale e unica da regalare è la Gift Card de Il Centro, straordinaria anche perché è amica dell’ambiente. Realizzata con materie prime rinnovabili e certificata FSC per un risultato biodegradabile e compostabile, la Gift Card è pratica e perfetta come regalo.

Dalla durata di 12 mesi, è valida per fare shopping in tutti i 200 negozi, negli oltre 35 ristoranti, per fare la spesa all’ipermercato Iper La Grande i e anche per prenotare i corsi di Guida Sicura presso LA PISTA.

Acquistarla è semplicissimo: presso l’infopoint (ingresso 2), presso i pad automatici (ingresso 4, primo piano e ingresso 2 piano terra) e online. Sul sito centroilcentro.it, è sufficiente inserire il valore che si preferisce dare alla Gift Card da regalare ed è possibile scegliere la consegna a casa oppure il ritiro all’infopoint. In questo caso, viene inviato un voucher via email che, una volta stampato, potrà essere donato scaricando anche il pratico porta Gift Card perfetto per accompagnare l’omaggio della Gift Card.