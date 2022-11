Una storica realtà del Comune di Santo Stefano, il Centro Pensionati, è costretto a chiudere i battenti dopo più di dieci anni di vita.

Nessuno vuole fare il presidente: il Centro Pensionati chiude

Nelle scorse settimane l’ormai ex presidente Ambrogina Cucchi avrebbe voluto passare il testimone, ma nessun socio si era fatto avanti. L’ultima chiamata era prevista per fine ottobre, quando si è svolto il Consiglio dei soci ad hoc per cercare di trovare una candidatura alla presidenza.

Purtroppo però nessuno si è fatto avanti e così il Centro Pensionati dovrà chiudere. L’associazione era attiva sul territorio da più di un decennio, in modo particolare dal 2009, e durante questi anni è sempre stato un punto di riferimento per la cittadinanza.

"Le persone non vogliono più mettersi in gioco"

Ha commentato con un pizzico di delusione l’ormai ex presidente Cucchi:

"Le persone non hanno più voglia di mettersi in gioco, lo fanno solamente se trovano tutto pronto, altrimenti non si impegnano. Con la pandemia la gente non vuole più uscire di casa e per i pensionati è ancora peggio. Non siamo gli unici, anche altre associazioni si trovano nella nostra stessa situazione".

Le parole del sindaco

Parole di dispiacere sono poi giunte anche dal sindaco Dario Tunesi: