Un’agenda ricca di novità e nuove aperture per Il Centro di Arese, l’iconico mall tra i più grandi d’Europa.

Il Centro non si ferma mai e annuncia importanti novità

A Il Centro, durante lo stop forzato dovuto all’emergenza pandemica da Covid-19, è stato predisposto un piano di sviluppo volto a valorizzare la galleria puntando su nuovi ingressi di prestigio. Nel mese di maggio, due sono state le importanti nuove aperture: Very Mobile, l’operatore telefonico sbarcato recentemente in Italia, ha inaugurato il suo primo punto vendita di proprietà, segnando un altro importante debutto in galleria; e North Sails, l’iconico brand fondato dall’americano campione olimpico Lowell North il cui sogno era quello di creare le vele più veloci di sempre.

Un’importante novità per Il Centro è rappresentato anche dalla ristorazione: per tutti i clienti infatti da ora è possibile consumare comodamente anche all’interno della galleria nei 30 ristoranti e bar, anche grazie al ripristino dell’orario continuato dalle 9 alle 22 tutti i giorni dal lunedì alla domenica.

In questo anno, caratterizzato da una grande incertezza, per Il Centro è stato prioritario pensare allo sviluppo della galleria con l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei clienti in continua evoluzione e nelle prossime settimane arriveranno tante altre novità.