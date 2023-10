Il Centro Missionario Magentino riceve il Premio Unci 2023

Premiato a Rho, nella mattinata del 22 ottobre, il Centro Missionario Magentino, con il Premio Unci 2023 per il proprio impegno nei confronti del prossimo.

Il mondo della solidarietà è un patrimonio di inestimabile valore. Nel milanese sono tante le figure che con assoluta discrezione operano ogni giorno per il bene del prossimo. Associazioni o anche solo singole persone in grado di portare del bene, in modo del tutto volontario, a chi ne ha più bisogno.

Nella mattinata di domenica 22 ottobre, il presidente dell’Unione dei Cavalieri d’Italia, sezione provincia di Milano, Giuseppe Bellini, ha consegnato al Centro Missionario Magentino, di Marcallo con Casone, il Premio Unci 2023. La solennità è iniziata nel Santuario della Madonna Addolorata di Rho, con la celebrazione della Santa Messa officiata da Padre Alessandro Cerrutti e concelebrante Monsignor Carlo Capella, al termine dell’eucarestia la consigliera UNCI, Tina Mastropietro ha letto la commovente preghiera dei Cavalieri d’Italia.