"Quando lo shopping si fa promotore della solidarietà, il successo è assicurato"

L’iniziativa charity de Il Centro a favore del Comitato Maria Letizia Verga si è conclusa con la raccolta di una cifra importante: 15mila euro che sono stati, oggi, simbolicamente consegnati presso la sede di Monza del Comitato, realtà da sempre impegnata nello studio e cura della leucemia del bambino.

Il Centro ha raccolto e devoluto 15mila euro in beneficenza

L’importo è stato raggiunto grazie al grande successo di vendita della Gift card natalizia del mall di Arese: dal 8 al 24 dicembre 2021, per ogni acquisto di gift card, Il Centro ha messo a disposizione 1 euro a favore del Comitato, raggiungendo in breve tempo i 15mila euro devoluti.

La donazione verrà utilizzata dal Comitato per sostenere il Residence Maria Letizia Verga di Monza, la casa vicina al Centro Verga realizzata per accogliere i bambini in cura e le loro famiglie. La struttura moderna e funzionale, studiata nei minimi dettagli per rispondere alla necessità dei piccoli malati di leucemia e linfoma di vivere insieme ai genitori, vicino all'ospedale, in un ambiente sereno, sicuro e confortevole.

“L’eccezionale impegno del Comitato Maria Letizia Verga nella ricerca di cure e trattamento della leucemia del bambino ci ha particolarmente coinvolti – afferma Francesco Ioppi –Vogliamo, con questa donazione, supportare i bambini e le loro famiglie nell’affrontare un percorso di cura lungo e complesso partecipando al sostegno di un complesso di accoglienza progettato per il loro benessere. Per noi è stata una prima esperienza e anche il nostro grande pubblico, che ringraziamo, ha molto apprezzato partecipando con entusiasmo e permettendoci di raggiungere una somma significativa da devolvere.”

