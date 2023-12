Il centro Ginetta Colombo compie 10 anni

Festa per i dieci anni dalla nascita del Centro Ginetta Colombo di Cerro Maggiore dove gli anziani trovano degli alloggi protetti dove vivere e ricevere assistenza.

Dieci anni per gli alloggi protetti del Centro Ginetta Colombo

Correva l’anno 2013 quando la Cooperativa La Meridiana di Monza decise di prendere in carico un nuovo progetto dedicato all’assistenza e alla cura degli anziani. Non si trattò di aprire una nuova RSA. La Meridiana, coerentemente con il suo stile, decise di dar vita ad un nuovo progetto che guardasse al futuro e fosse in linea con i bisogni e i desideri degli anziani.

Il Centro Ginetta Colombo si propone di accompagnare gli anziani nelle loro necessità in modo graduale e proporzionato, aiutandoli a rimanere nella propria comunità e vicini alla famiglia e ai propri affetti. Gli Alloggi Protetti si rivolgono a persone in condizione di fragilità ed offrono un’articolata protezione sociale e/o sanitaria. Vivere in un alloggio protetto significa per l’anziano mantenere la propria privacy ma nel contempo disporre di protezione e di assistenza personalizzata e finalizzata ai desideri e ai bisogni dell’anziano.

Diversi i servizi offerti ogni giorno

Ogni giorno il personale degli Alloggi Protetti offre servizi e attività diversificate per soddisfare le esigenze e i bisogni degli ospiti. Si punta molto sulle attività educative oltre che sulle attività di animazione e stimolazione cognitiva. Queste attività sono organizzate tenendo conto delle caratteristiche personali e degli interessi degli ospiti. Lo scopo del servizio, oltre al semplice intrattenimento, è quello di contenere il rallentamento psico-fisico degli ospiti e di migliorare la qualità di vita.

L’attività di animazione e di socializzazione prevede soprattutto interventi di gruppo, ma sono previsti anche momenti individuali per contenere il rallentamento psicofisico e per sviluppare una concezione positiva della vita.

Le Testimonianze degli operatori:

Fabiola

“Il punto di forza della Ginetta – dice Fabiola Operatrice del Centro - è la sicurezza e la fiducia che i parenti e gli ospiti ripongono nel personale della struttura. Un altro punto di forza è il gruppo di lavoro che non fa sentire soli gli ospiti e li accompagna nel corso della loro vita, anche grazie a momenti di socializzazione che li fanno sentire a casa. Questa tipologia di struttura ha delle grandi potenzialità che bisogna continuare a sfruttare al massimo per il benessere dei nostri ospiti. Per questo è necessario un grande impiego di risorse sia personali che economiche … stiamo facendo un ottimo lavoro, ma siamo giovani e dobbiamo ancora crescere, questo a mio avviso è un modello che sarà il futuro della cura della persona anziana. Dunque ci impegniamo ogni singolo giorno a fare sempre meglio.”

Fabiola, perché scegli di lavorare in questa struttura?

“Sono arrivata 10 anni fa qui in Ginetta, ho iniziato la mia professione qui e questa struttura mi ha fatto crescere sia come operatore che come persona grazie ai rapporti creati con gli ospiti in primis e l’equipe. Scelgo di rimanere qui perché mi entusiasma questo tipo di realtà, qui mi sento a casa e nonostante i 10 anni alle spalle ho sempre voglia di fare e di proporre cose nuove.”

La Testimonianza degli operatori: Viviana Elizabeth Caragulla

“Sono lieta di celebrare il nostro decimo anniversario insieme. In questi dieci anni, ho avuto il privilegio di lavorare con una squadra eccezionale e di crescere professionalmente in un ambiente stimolante, per questo amo con tutto il cuore la mia Ginetta Colombo, la mia seconda casa. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine per il vostro sostegno costante e per l'opportunità di contribuire al successo della nostra cooperativa. Ogni giorno, sono ispirata dalla dedizione e dalla professionalità dei miei colleghi. Guardando al passato, rifletto con gioia su tutti i momenti condivisi e le sfide superate insieme. Sono entusiasta di continuare a crescere e prosperare nel prossimo decennio di collaborazione. Grazie di cuore per questi straordinari dieci anni. Non vedo l'ora di condividere ulteriori successi nel nostro futuro comune.”

Alla Festa presenti la Sindaca di Cerro Maggiore Giuseppina Berra, Roberto Mauri, Presidente della Cooperativa La Meridiana, Fulvio Sanvito Direttore de La Meridiana, Cristina Sandrini Direttrice Sanitaria della Cooperativa, Angelica Chiesara Geriatra del Centro Ginetta Colombo.